Почему из всех недавних реформ украинцы больше всего поддержали именно децентрализацию?На этот вопрос ответил предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар в программе «Субъективно с Яникой Мерило», а также очертил ключевые факторы успеха проведения земельной реформы.

Прежде всего эксперт указывает на разнообразие Украины во всех ее уголках. Пекар из собственного опыта путешествий говорит, что украинцы везде разные, и, например, Луцк и Полтава - это не одно и то же. «Украина как огромная страна с таким очень мозаичным строем, населением не может быть слишком централизованной», - отмечает он.

Пекар сообщает, что децентрализация сегодня является самой успешной реформой среди всех, а поддержку людей она находит именно благодаря своей результативности. В частности, по данным социологических опросов все 15% активного меньшинства одобрительно относятся к реформам. Но сам предприниматель говорит, что и все 70% населения скажут так. С другой стороны, если конкретизировать вопрос и спросить по отдельным реформам - земельной, образовательной или приватизации - это будут те же 15%.

«Децентрализация кому дает больше возможностей, кого делает сильнее: местного феодала или местную общину?», - спрашивает он. Пекар тут же отвечает, что все зависит от наличия и качества общины. Если она сплоченная, сильная и активная, то власть и сила переходят ей, если же вообще нет, то происходит феодализация. «Права забираются у министра на центральном уровне и передаются "барону"на местный уровень», - иронизирует он.

Попутно эксперт вспоминает спор по поводу проведения земельной реформы в 2017-2018 годах: сколько и кому земли должно принадлежать, какие механизмы передачи, какая мера ограничений и для иностранцев, и для юридических лиц. Тем не менее, на фоне этих дискуссий важными оказались только два фактора в отношенииземельной реформы, и второй был даже важнее первого.

Гость программы рассказывает, что первым параметром было верховенство судов или их отсутствие. А второй касался того, кому отойдет больше силы в результате реформы - феодалам или общинам. Если же последним, то реформа обречена на успех в любом случае. «Так как местная община всегда будет настаивать, чтобы земля работала на них, и не допустит злоупотреблений», - объясняет предприниматель.

Напоминаем,Пекар рассказал о роли активного меньшинства и пассивного большинства населения в развитии Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пекар выделил три основных уровня строительства государства.