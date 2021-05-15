Экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса

Об этом заявила координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко.

"С 2000-го года ЕС предоставил более 445 млрд. евро своим представителям компаний на государственную помощь для мероприятий по экомодернизации. В том числе по энергоэффективности. И формы этой государственной помощи были довольно разнообразными – это и освобождение от налогообложения, и уменьшение базы налогообложения, и дотации, и займы, и льготные кредитные ставки, и другое», - рассказала Бойко.

По ее словам, в Украине также Соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрена необходимость разработки механизма государственной помощи для достижения украинскими предприятиями экологических стандартов Европейского союза и такое финансирование может составлять до 40% запланированных инвестиций. Однако на сегодня власть в этом направлении не работает.

"Также в Украине разработан закон О государственной помощи субъектам хозяйствования и сейчас почему-то единственным пунктом, к которому не разработаны критерии допустимости оценки таких проектов являются именно мероприятия по охране окружающей природной среды», - сказала Бойко.

Она подчеркнула: в Украине более 70% всех мероприятий по модернизации ложатся именно на плечи бизнеса, что является для него не подъемным. Поэтому предприниматели рассчитывают, что им предоставят возможность использовать на модернизацию средства, которые они платят как эконалог.

«Пока в Украине не разработаны механизмы государственной поддержки мероприятий по екомодернізації и пока у нас в воздухе парят суммы в виде 10 млрд евро на внедрение новых доступных технологий, то бизнесу ничего не остается, как рассчитывать именно на средства, которые уплачиваются за счет эконалог и за возможность инвестиций этих средств в мероприятия по екомодернізації», - пояснила Бойко.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации отмечали, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.