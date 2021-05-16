Невыполнение членами НКРЭКУ закона о запрете импорта из России и Беларуси станет основанием для открытия уголовного дела по факту государственной измены
Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Если они не выполнят сейчас этот закон, то они будут рядом на скамье подсудимых. Именно так можно и надо рассматривать ситуацию в энергетике. Довели до края, торгуют с агрессором, убытки миллиардные для государственных энергетических компаний", - отметил нардеп.
По его словам, сейчас импорт из России и Беларуси приводит к вынужденному ограничению производства на государственных АЭС.
"Уже даже атомные электростанции Украины - вдумайтесь - останавливаются и в день теряют 10 млн кВт энергии и больше, которые могли бы производить. То есть довели уже до того, что атомные электростанции Украины вынуждены не увеличивать, а уменьшать производство электроэнергии. Это последствия, я считаю, преступного импорта из Российской Федерации", - подытожил Наливайченко.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Ушел из жизни известный актер-сердцеед из культовых сериалов 90-х: трагические подробности
Конфликт Израиля и Палестины достиг апогея, в ход пошли танки и вертолеты: жуткие кадры
Замешанная в скандале с разводом Дзидзьо Цибульская открылась перед Осадчей: "Рассказала все, как есть"
В Киеве прогремел взрыв, языки пламени вылетают из-под земли: первые детали и видео ЧП
Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.