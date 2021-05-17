Намерения Кабинета министров ввести акцизный сбор на производство зеленой энергии в Украине - это путь к национализации активов, которые строились на средства иностранных инвесторов, и президент Украины Владимир Зеленский обязан предоставить объяснения таких действий государства в отношении инвесторов

Об этом заявил инвестор в возобновляемую энергетику Украины, инвестбанкир Олег Грамотенко, отметив, что инвесторы находятся в полном непонимании действий, которые осуществляет действующая власть.

«Первое, что мы должны сделать – это услышать публичную позицию президента Украины по вопросу возобновляемой энергетики. К сожалению, вы не найдете ни одного его интервью за последних два года, где он сказал – будет зеленая энергетика в стране или нет», - сказал Грамотенко в эфире канала «Украина 24».

По его словам, как только президент скажет свое мнение про зеленую энергетику, будет понятно поддерживает Украина проевпропейский курс или страна будет дальше использовать грязные источники энергии.

При этом он подчеркнул, что в инициативе Кабмина по введению акцизного сбора на зеленую энергию отсутствуют какие либо логические пояснения.

«Экономические модели, которые не предоставляются при принятии подобных решений, это первое, что пугает инвесторов. Потому что на базе чего был расчет сделан этого акциза?», - возмутился инвестор.

«У нас не может быть акциза, потому что мы не торгуем ни оружием, ни наркотиками, мы не производим лекарства, мы не табак, мы не алкоголь, поэтому акциз как сама норма, как понятие, косвенный метод налогообложение сюда тоже никак не вяжется», - добавил он.

По его словам, в данных действиях инвесторы видят продолжение попытки осуществить передел рынка зеленой энергетики, что продолжается уже на протяжении двух лет

«Пугает, что это, возможно, финальная точка передела рынка энергетики между группами влияния, которые контролировали «Укрэнерго», которые контролировали «Гидроэнерго», «Энергоатом» и т.д. Почему это пугает? Потому что мы не уверены, что будет завтра», - пояснил инвестор.

«У нас нет понимания, где же финальная точка. Это акциз, либо это полный запрет частному бизнесу генерировать электроэнергию, и тогда у нас государство будет экспроприировать эти электростанции. Наверное, это финальная точка», - подытожил Грамотенко.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым предлагается индексация отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, поднятие эффективности акцизного налога.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 5 млрд грн.