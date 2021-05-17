Власть должна предложить реалистичный план экомодернизации промышленности, чтобы не уничтожить ее, и финансовую поддержку со стороны государства

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



«Мы заинтересованы в модернизации. За время независимости в металлургию, в горную металлургию вложено было средств больше, чем в любую другую отрасль. Естественно, мы отстаем немного (от предприятий ЕС – ред.) просто потому, что они очень сильно дотируются государством по газу, электричеству и всему остальному. Но если брать Украину, столько, сколько инвестировали металлурги, не инвестировал никто. В том числе и в экологию», - рассказал Каленков.



По его словам, власти следует подготовить реалистичный план экомодернизации промышленности, учитывая ее состояние, и предусмотреть механизмы государственной поддержки предприятий для ее проведения, поскольку речь идет о десятках миллиардов гривен.



«Понятно, что предприятия 30-40-х годов, многие из них должны быть полностью перестроены, речь не о модернизации. Тот же коксохимический бизнес для того, чтобы соответствовать стандартам, нужно просто закрыть эти коксовые батареи и построить новые. Но это больше четырех миллиардов евро только на эту процедуру. И мы это будем делать, и будем заниматься, только нужны нормальные сроки», - подчеркнул Каленков.



По его мнению, одним из источников финансирования экомодернизации могут быть средства от эконалога, хотя бы для средних предприятий.



«Тот механизм, который обсуждает целый ряд народных депутатов, оставить часть экологического налога на предприятиях, если они будут тратиться на экологические мероприятия, это хорошее подспорье тем более для предприятий средних. Я не говорю за металлургов, мы, естественно, тратим намного больше средств, чем экологический налог. Но для средних предприятий это будет хорошим подспорьем и стимулом того, чтобы инвестировать в экомодернизацию», - считает Каленков.



Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.



В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро. В Украине же ее хотят провести исключительно за счет бизнеса, а это невозможно.