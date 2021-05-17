Украинский журналист, главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель ZN.UА Юрий Бутусов в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, есть ли предел, когда народ получает право не только на мирный протест

«На самом деле такое право заложено Конституцией... Есть 5 статья, которая прямо предусматривает, что источником власти в Украине является народ. Именно это, на мой взгляд, и есть статья, которая легитимизовала украинскую революцию и на основании этой статьи, например, амнистия для участников протеста принята. Я считаю, что, конечно, у общества есть право протестовать, оно в Украине достаточно четко гарантировано законом. И обществу нужно просто его реализовывать», - говорит эксперт.

По его словам, Украина не имеет опыта развития гражданского общества и собственного государства.

«И отсутствие этих традиций, отсутствие осознания такого исторического опыта не дает еще людям мотивацию понять, что мы очень зависим, наша жизнь, от существования не только государственных, но и общественных институтов», - сказал Бутусов.

Однако журналист отмечает, что уровень участия в Украине значительно повысился.

«Я в журналистике с 98-го года. И я помню, что эти протесты, как дело Антоненко, тогда об этом даже невозможно было подумать. Это невозможно было! Все это происходило тихо, был этот беспредел... Сейчас мы живем в другой конструкции. Но, конечно, этот уровень далек от того уровня развития, который есть в западных демократических странах», - резюмировал он.

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