Економіст Віктор Скаршевський у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» пояснив, чому у Юрія Вітренка після кількох спроб не вийшло стати міністром енергетики, а Герману Галущенку вдалося очолити Міненерго з першого разу.

«Я завжди говорив, що ці призначення в міністерства, а особливо в Міністерство енергетики – це знаходження балансу. Тільки не енергетичного балансу, а балансу між продавцями електроенергії і покупцями електроенергії. Виходить, що Вітренко не задовольняв вимоги цього балансу, значить, він схилявся в якусь одну з груп», - говорить експерт.

Скаршевський додав, що у Вітренка також були політичні амбіції, про які він заявляв. А Галущенко – людина без політичних амбіцій.

На його думку, посада глави «Нафтогазу» серйозніша і впливовіша, ніж посада міністра енергетики.

«Коли він працював в «Нафтогазі» перед своїм звільненням, він судився з «Нафтогазом» і йому не виплачували решту премії в розмірі близько 4 млн доларів. Він звільнився або звільнили його – йому не виплачували. Як тільки почали його просувати на міністра енергетики – то йому відразу ж виплатили цю компенсацію. Зараз він повертається в «Нафтогаз» – знову будуть багатотисячні зарплати, їх же ніхто не скасовував. Я думаю, що для самого Вітренка це дуже великий плюс. Тому що за великим рахунком міністр енергетики... У нього не так багато важелів управління цим же енергетичним ринком. Навіть глава «Нафтогазу» – це серйозніше і впливовіше, ніж міністр енергетики з точки зору впливу як на ринок, ну і, звісно, звичайно ж, і по заробітку в тому числі», - резюмував економіст.

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