Средства от эконалога должны использоваться исключительно на природоохранные мероприятия, в частности на модернизацию промышленных предприятий

Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.



«Увеличивать-уменьшать экологический налог может идти речь тогда, когда мы будем понимать как прозрачно и эффективно работает этот налог для достижения своей цели», - сказала Берзина.



По исследованию экологов, на сегодня использование средств от этого налога является непрозрачным и неизвестно на что они направляются, ведь никаких изменений к лучшему в экологической ситуации не наблюдается.



"Ни одна облдерадминистрация не предоставила нам надлежащую информацию о результатах мониторинга выполненных природоохранных мероприятий за счет экологического налога по оценке их эффективности. То есть - каким образом эти меры изменили ситуацию на более лучшую с точки зрения улучшения качества окружающей среды», - рассказала Берзина.



По ее словам, экологи поддерживают создание единого климатического фонда, в который будут поступать средства от эконалога и с которого они будут направляться на строго определенные цели.



"Фонд должен быть один, в котором будут полностью сконцентрированы все средства. И за счет транспортного налога, и за счет налога от выбросов СО2, и за счет других налогов. И этот фонд должен должным образом прозрачно управляться, тогда мы будем видеть и принимать участие в том числе в мониторинге ситуации по использованию этих средств», - пояснила Берзина.



Она подчеркнула: средства, которые поступают от экологического налога, должны тратиться исключительно на выполнение природоохранных мероприятий, в частности на экомодернизацию предприятий, которые являются загрязнителями.



«Необходимо предоставлять больше возможности городам решать экологические проблемы, там где находится источник загрязнения и загрязнители, как платят этот экологический налог», - сказала Берзина.



Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.



В то же время американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.