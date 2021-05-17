Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о внешнеполитической ситуации. По мнению эксперта, Украина до сих пор находится под давлением России
«Внешнеполитическая ситуация далека от идеальной. Давление России на Украину сохраняется, по данным главы СБУ около 100 тысяч военнослужащих России сконцентрированы на украинских границах. Большое количество техники и вооружений тоже», - отметил Бортник.
Как отмечает Бортник, Западные партнеры на саммите в июле отказали Украине в шансе предоставления ПДЧ. По словам эксперта, министр иностранных дел Кулеба на форуме «Украина 2030» заявил, что шансов на получение ПДЧ в июне нет.
«Многие страны Запада, а именно Франция, Италия, Германия и Венгрия выступают против этого процесса, поскольку не желают провоцировать Украину», - подчеркнул Бортник.
По словам эксперта, имея внешнюю изоляцию, сильный внутренний кризис и нарастающую проблему с политическими и экономическими элитами, команда Зеленского пытается идти на беспрецедентные для Украины вещи.
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Напомним, Politeka публиковала мнение Бортника, стал ли приезд Блинкена с Нуланд в Киев переломным для украинской истории.
Ранее для Politeka Бортник объяснил, зачем Блинкен прилетел в Киев.