Президента України та Верховну Раду просять не звільняти Міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Як передає Politeka.net, про це йдеться на сторінці «Оргкомітет захисту державної медицини в Україні» в Facebook.

«Комітет захисту державної медицини в Україні закликає Президента України Олександра Зеленського та партію “Слуга народу” не виконувати вказівки “заокеанських партнерів” щодо звільнення Міністра охорони здоров'я Максима Степанова Українська медицина вже має досвід по закордонним “креатурам” у лиці пані Супрун, яка зруйнувала сотні медичних закладів в Україні, впровадила корупційну та руйнівну так звану “реформу”, що призвело до звільнення десятків тисяч медичних робітників. Як результат, Україна опинилася повністю не готова до пандемії Covid 19, за що українці зараз розплачуються своїм здоров'ям та життям», - йдеться у повідомленні.

В Комітеті захисту державної медицини прередбачають негативні наслідки звільнення голови МОЗ.

«Ми звертаємося до депутатів Верховної Ради України, з проханням зрозуміти що чекає українську державну медицину у разі виконання забаганок закордонних посольств, та продовження “політики Супрун” в Міністерстві охорони здоров'я. Від Ваших дій при голосуванні будуть прямо залежати життя Ваших близьких, друзів та усього українського народу», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, голову МОЗ Степанова вирішили відправити у відставку, в Раді зробили термінову заяву: подробиці

Як повідомляла Politeka, українців попередили про четверту хвилю ковіда, заяву МОЗ: "Це буде нова битва".

Також Politeka писала, що кількість жертв від ковіда невпинно зростає, заява глави МОЗ: "Всього за добу в Україні...".