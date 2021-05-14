Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав Верховній Раді підписаний документ про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Про це ввечері в п'ятницю, 14 травня, повідомила на своїй сторінці в Фейсбук прес-секретар голови Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

За її словами, парламент отримав подання про відставку голови МОЗ, підписане Шмигалем.

Розглянути питання про зняття з посад відразу трьох міністрів, в тому числі і Степанова, Верховна Рада повинна буде вже наступного тижня. Передбачається, що в разі звільнення нинішнього голови МОЗ очолити відомство може головний санлікар країни Віктор Ляшко.

Питання про звільнення Степанова останнім часом піднімалося неодноразово на тлі повільних темпів вакцинації в Україні. У квітні нардепи запустили збір підписів за проведення позачергової сесії парламенту, на яку було б винесено це питання.

Крім Степанова парламент повинен буде розглянути заяви про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та Міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в ефірі "Україна 24", що її фракція розглядатиме можливих кандидатів на заміну цим міністрам вже в понеділок, 17 травня.

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