Все страны пытаются поддержать бизнес во время нынешнего кризиса, а украинская власть принимает абсурдное решение – повысить налоги, хотя экономика фактически летит в пропасть. Об этом заявил экс-вице-премьер министр Украины Павел Розенко.



"То, что сейчас делает украинская власть, в частности правительство – это иначе как абсурдом не назовешь. Найдите мне хоть одну страну в мире, которая во время тяжелого экономического кризиса позволяет себе повышать налоги для бизнеса, для граждан. Нет, наоборот, все государства мира пытаются поддержать бизнес, дать поддержку экономике как в целом, так и конкретному гражданину. А у нас все наоборот», - сказал Розенко в эфире телеканала «Украина 24».



Он также отметил, что нынешняя инициатива повысить налоговую нагрузку на бизнес – уже не первая с начала кризиса, это является последовательной политикой действующей власти.



"Это же не первая инициатива власти – поднять налоги для бизнеса. Они же недавно тоже обнародовали свое желание, чтобы уже не пять дней больничных листков оплачивали работодатели, а десять дней. То есть они фактически вдвое увеличивают налоговую нагрузку по этому сегменту социальных обязанностей бизнеса. Как такое может быть? Экономика летит в пропасть», - сказал Розенко.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.



В Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.



В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.