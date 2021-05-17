Колебания цен на оптовом рынке электроэнергии в первой декаде мая достигли значений, свидетельствующих об искажении конкуренции и наличии системных проблем.
Об этом сообщил эксперт, экс-советник министра энергетики Сергей Чех в колонке для издания «Энергореформа».
«По факту 1-11 мая цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) снизились до неадекватного уровня 833 грн/МВтч, что ниже себестоимости производства электроэнергии в любой государственной генерации. Значительный провал относительно этого уровня до 755 грн/МВтч наблюдался 4 мая, а 9 мая цена и вовсе упала до 443 грн/МВтч», - сообщил Чех.
Он отметил, что по данным ГП «Оператор рынка», цены на РСВ 11 мая составляли 23 EUR/МВтч в базе, что в три раза ниже цен в восточно-европейских странах.
По его словам, ничем иным, кроме недобросовестного, манипулятивного поведения части участников рынка такие провалы цен объяснить невозможно.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
"Бедные дети, несчастные родители...": пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП
Тело известного украинца нашли в центре города, фото: "Также расправились с его учителем"
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
«Манипуляции на рынке электроэнергии проявились с момента запуска новой модели рынка с июля 2019 года и несмотря на громкие дискуссии на эту тему и расследования ряда независимых СМИ, торговля «воздухом» до сегодняшнего дня никак не ограничивается и не наказывается. Манипуляции на рынке позволили обогатиться одним компаниям и загнали в долговую яму других», - написал он.
Среди последствия для производителей электроэнергии от манипуляций на рынке эксперт выделил: опасность накопления долгов, возрастание риска проведения подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов и это в условиях намеченной на 2022 год работы по синхронизации ОЭС Украины и ENTSO-E.
Напомним, летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.