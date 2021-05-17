Колебания цен на оптовом рынке электроэнергии в первой декаде мая достигли значений, свидетельствующих об искажении конкуренции и наличии системных проблем.

Об этом сообщил эксперт, экс-советник министра энергетики Сергей Чех в колонке для издания «Энергореформа».

«По факту 1-11 мая цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) снизились до неадекватного уровня 833 грн/МВтч, что ниже себестоимости производства электроэнергии в любой государственной генерации. Значительный провал относительно этого уровня до 755 грн/МВтч наблюдался 4 мая, а 9 мая цена и вовсе упала до 443 грн/МВтч», - сообщил Чех.

Он отметил, что по данным ГП «Оператор рынка», цены на РСВ 11 мая составляли 23 EUR/МВтч в базе, что в три раза ниже цен в восточно-европейских странах.

По его словам, ничем иным, кроме недобросовестного, манипулятивного поведения части участников рынка такие провалы цен объяснить невозможно.

«Манипуляции на рынке электроэнергии проявились с момента запуска новой модели рынка с июля 2019 года и несмотря на громкие дискуссии на эту тему и расследования ряда независимых СМИ, торговля «воздухом» до сегодняшнего дня никак не ограничивается и не наказывается. Манипуляции на рынке позволили обогатиться одним компаниям и загнали в долговую яму других», - написал он.

Среди последствия для производителей электроэнергии от манипуляций на рынке эксперт выделил: опасность накопления долгов, возрастание риска проведения подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов и это в условиях намеченной на 2022 год работы по синхронизации ОЭС Украины и ENTSO-E.

Напомним, летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.