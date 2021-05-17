Предложенные правительством изменения в налоговое законодательство неприемлемы для бизнеса, он не сможет работать в таких условиях. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина



"Он (законопроект правительства – ред.) почти не 90% повторяет то, что пытались сделать в прошлом году. Но из комитета этот проект закона так и не вышел. Потому что очень многие ассоциации доказали недееспособность этих норм. Вернее то, что бизнес в этих условиях работать просто не сможет»,- сказала Южанина в эфире телеканала «Украина 24».



В частности, она обратила внимание на несколько новаций, которые существенно усложнят работу бизнеса.



«Распространение налогового залога не только на согласованный налоговый долг, но и на сумму начислений, которые обжалуются в административном или судебном порядке. Скажите, пожалуйста, в какой цивилизованной стране не согласовано налоговое обязательство, то есть пришла налоговая, составила акт в соответствии с планом, который им доказали, им абсолютно все равно правы ли они или не правы. Главное им доначислить! У них это считается показателем. Не выходи из проверки, пока ты не насчитаешь определенное количество миллионов», - рассказала Южанина.



При этом, по ее словам, плательщик может не согласиться с налоговой и начать процесс обжалования, но на это время у него могут забрать в залог активы, что фактически парализует его работу.



«Есть разница, когда доказано уже всеми возможными процедурами, что плательщик не доплатил, тогда ты можешь брать у него в залог имущество. А когда плательщик будет отстаивать свое право, это будет касаться всех. Мне кажется, что после этой нормы все должны просто выйти на банковую и говорить «Нет!» таким нормам», - считает Южанина.



Не менее противоречивым, по ее мнению, является изменение системы возмещения НДС, которая предложена в законопроекте.



"Самое большое достижение предыдущей власти-это было автоматическое простое возмещение налога на добавленную стоимость. Теперь будет дробиться налоговый кредит в отношении только тех операций, которые экспортированы. А если говорить о зерновых и о пищевых продуктах, то еще они должны быть и оплачены. Вы понимаете, сколько сейчас идет экспорта с оплатой после поставки несколько там – 90-120 дней. У нас же сейчас нет валютного регулирования! Но плательщик будет ограничен в оборотных средствах, потому что он не будет получать из бюджета», - рассказала Южанина.



Также она указала на норму налогового долга. По ее словам, она может привести к росту проверок и запросов.



"Сейчас у нас есть право налоговой обратиться с запросом к плательщику, чтобы он предоставил документы, если у налоговой есть факты нарушений, установленные у другого плательщика. И через установление таких фактов нарушений они обращаются к вам, до белого предприятия, реально работающего: предоставьте нам документы и пояснения по данной операции. А теперь

они говорят, что будут обращаться к плательщику, даже если они выявили не факт нарушения, а вероятность нарушения кем-то. А вероятность нарушения - это бесконечные проверки, запросы к налогоплательщику», - поясняет Южанина.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.



Ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.



В то же время политолог Евгений Магда заявил, что мировой опыт доказывает - повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, на которое рассчитывают власти, по его мнению, нужно наоборот снижать налоговое давление.