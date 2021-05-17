Ажиотаж, который устроили наши местные «элитки» вокруг визита госсекретаря США господина Блинкена в Киев, все больше напоминают визит генерального секретаря из Москвы. Об этом рассказал в своем блоге «Загородний говорит» политолог Тарас Загородний.

«Такой же ажиотаж, «чего изволите?», «давайте послушаем» и так далее. Надеюсь, еще не записываются отдельно в блокнотик все слова, которые произносили великие гости. Вообще украинцы должны понимать, что любой визит – это просто визит. Это комплекс неполноценности, когда мы бегаем вокруг каждого гостя. Нужно себя уважать, в первую очередь. Если вы себя не уважаете и бегаете вокруг них, «чего изволите?» - это не вызывает желание помочь этим людям. Знаете, что-то украсть, что-то забрать. Ну, они же сами просят и ничего в ответ не требуют. Спокойнее к этому надо относиться», - советует Загородний.

Он утверждает: «Мы никому ничего не должны и не сто долларов, чтобы всем нравиться. В данном случае нужно спокойно послушать и не думать, что США могут решить наши проблемы. У США есть свои национальные интересы, как и у Европы, как и у России. Вопрос: где мы и какие у нас национальные интересы? Какие мы получаем выгоды от сотрудничества с каждой страной?».

Если мы и дальше будем так себя вести, превратимся в какую-то банановую республику, рассуждает политолог.

«Все говорят, что где ни появляется США – появляется Южная Корея, Германия, то есть развитые страны. Но забывают, что есть еще и другие прекрасные страны, которые де-факто являются под протекторатом Соединенных Штатов Америки. Есть такая замечательная страна как Пуэрто Рико, бедная и нищая, есть Доминиканская республика. Есть страны Латинской Америки, которые долгое время находились под чутким вниманием Соединенных Штатов, но особых результатов не добились. Там беспробудная нищета», - рассказывает он.

Напомним, Мы – суверенное государство, и Соединенные Штаты постоянно на этом делают акцент, - журналист-международник.

Ранее, как сообщает Politeka, Бизяев рассказал о визите Блинкена в Украину.



