Тезис о сокращении количества народных депутатов до 300 очень популярен. Украинцы в большинстве воспринимают его положительно. Однако он нравится далеко не всем действующим парламентариям и является популистским. Об этом в программе политолога Руслана Бизяева «Культ личности» рассказала народная депутатка Украины шестого созыва Лариса Билозир.

«Монобольшинство при принятии законов руководствуется соцопросам. Недавно я приветствовала ветеранов с Днем памяти. Мне ветеран, к которому я уже пять лет езжу, говорит: «Лариса, давайте сделаем 300». Я его убедила. Это популистские заигрывания с избирателями. Нигде в мире и Европе нет на такое количество населения столь малого количества народных депутатов. Потому что там и Литва, и Эстония, там 100, 90. Там Франция больше, 500, и Польша», - объясняет она.

Последствия такого сокращения могут убить парламентаризм, считает депутатка.

«Если мы уменьшим количество парламентариев до 300, финансово-промышленные группы просто скупят всех пачками. Не будет никакой конкуренции, олигархам будет легче руководить парламентом», - говорит Билозир.

«Что касается мажоритарки (я сама мажоритарница), думаю, это огромный минус - то, что перешли на партийную систему, в том числе на местном самоуправлении в общинах до десяти тысяч, это партизированные общины, императивный мандат, если ты выходишь – могут выгнать и лишить мандата. Я считаю, что это заговор политических партий в Верховной Раде», - заключает она.

Лариса Билозир не голосовала за Избирательный кодекс, хотя и считает его достаточно неплохим.

«Но в тех правках, которые были внесены в день голосования, по квотам, по партизации, то я считаю это огромный минус. Партии сами себя перехитрили», - отмечает она.

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