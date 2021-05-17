Политолог Тарас Загородний в программе «Политика наизнанку» рассказал, каким образом Зеленский может остаться на второй срок. По его мнению, Зеленский может распустить Верховную Раду.

«Не исключен вариант, что они могут сначала сделать президентские выборы референдумом, а затем парламентские. Выборы будут проходить вроде по открытым спискам, а если будут открытые списки, то фракцию в 100 людей они могут получить», - отметил Загородний.

По мнению политолога, Зеленский может пойти на такой шаг, но это увеличит вес на политической арене других партий, в том числе и оппозиционных.

«Порошенко увеличит свой вес, Тимошенко, ОПЗЖ, а другие мелкие партии могут зайти, учитывая, что у нас уже есть падение доверия и хочется новых лиц. Гройсман появляется, Разумков, видим активность Уманского, который входит в нишу», - подчеркнул Загородний.

Как отмечает политолог, такая конфигурация парламента могла бы дать возможность Зеленскому снять с себя ответственность и сохранить рейтинги, а так на него всё давит.

Напомним, Politeka Снегирев рассказал об ошибках Украины накануне визита Блинкена.

Ранее Politeka публиковала заявление Загороднего о Разумкове, что это альтернатива для тех, кто разочаровался в «слугах народа».