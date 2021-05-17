Админреформа в Украине завершилась с выборами, которые прошли в октябре прошлого года. Определено количество общин, предоставлены полномочия. Что дала эта реформа украинцам, рассказывает народный депутат Лариса Билозир в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Итак, админтерреформа завершена. Уже выбраны депутаты повсеместно. Сначала было добровольно, сейчас в административном порядке. 1470 общин, это четко постановлением уже урегулировано. Это 136 районов, на самом деле 119, потому что есть временно оккупированные территории. Семь лет продолжалась эта реформа, много было положительных примеров», - говорит она.

По админтерустройству реформа завершена. А по децентрализации, то это достаточно сложная и многогранная реформа.

«По сути, человек в центре государства, и государство должно предпринимать шаги, для того чтобы стать ближе к человеку. Чтобы было меньше коррупции, учитывались интересы и права человека. Такая цель этой реформы», - отмечает политик.

«Она единственная, пожалуй, успешная реформа среди всех, - продолжает она. – Так много сейчас проблем! И наполнение бюджетов, о том, что делегируют много полномочий и не обеспечивают ресурсами. Но в любом случае мы имеем сегодня вопрос создания ЦНАПов, приближение услуг к людям. Они могут получать эти услуги на местах, в своих селах, поселках, городах. Мы передали 6% налога на доходы физических лиц. Зарплаты, которые платятся в обществе - учителя, медики, шесть процентов этого налога поступает в общины».

Не надо ехать в Киев, чтобы решить вопросы местного значения.

«Помню, как отец резал свинью и вез решать вопросы, когда надо было сделать школу. И в Киев ехали. Сейчас все эти вопросы решаются на местах. Конечно, есть определенные региональные и локальные проекты. Я считаю, что эта реформа в любом случае будет иметь успех. Так, она дает очень много ответственности на местах, и не каждый сейчас готов ее взять на себя», - замечает Билозир.

Также эта реформа нуждается в квалифицированных кадрах, их надо выращивать.

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