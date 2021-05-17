Политическая партия "Наш край" требует ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и вернуть льготы для населения.

Как пишут Українські новини, об этом заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, правительство навязало украинцам очередное подорожание электроэнергии, объясняя это огромными долгами потребителей перед государственными компаниями "Енерогоатом" и "Укргидроэнерго". Впрочем, сами эти предприятия отмечают, что от роста тарифов по «новым правилам» они получат мизерные дополнительные поступления.

"Правила выписаны таким образом, что наибольшую выгоду получают владельцы энергетических компаний олигархов. Известно, что "Энергоатом" последние 2 квартала заявляет о своей прибыльности. Следовательно, заявления правительства о необходимости повышения тарифов – лицемерная ложь для продвижения интересов олигархов от энергетики", - сказал Сергей Шахов.

Более того, как отмечают эксперты, правительство искусственно ограничивает производство дешевой атомной и гидроэнергетики в интересах значительно более дорогих угольной и "зеленой" энергии, доля которых в энергетическом балансе страны непропорционально растет ежегодно. Как известно, именно эти 2 направления больше всего контролируются олигархами.

"Политическая партия "Наш край" настаивает на необходимости балансировки рынка энергетики в интересах украинцев. Прежде всего необходимо вернуть льготный тариф на первые 100 кВт /ч. Кроме того, мы будем инициировать принятие Верховной Радой решения, которое предусматривает введение моратория на дальнейшее повышение цены на электроэнергию для населения. Правительство обязано разработать и представить стратегию реструктуризации долгов в области электроэнергетики, за счет увеличения доходов госпроизводителей энергии", - подчеркнул Сергей Шахов.

Напомним, накануне майских праздников вступило в силу постановление правительства №439, которая предусматривает подорожание электроэнергии для населения вдвое: с 1,68 до 2,6-4 гривен за киловатт (в зависимости от области). Впрочем, эксперты прогнозируют постепенное подорожание: на 1-м этапе (с 1 июля) до 2,2-2,9 гривен в зависимости от региона страны. Цифра в платежках вырастет в среднем на 6%.