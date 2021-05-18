Бывший народный депутат Ирина Фарион (ВО «Свобода») раскритиковала импорт российской электроэнергии и заявила, что война со страной-агрессором давно бы закончилась, если бы вовремя была остановлена торговля, в том числе током.

"Я категорически против, это должно быть закрыто. Если бы мы прекратили торговлю со страной-агрессором мы давным давно бы выгнали войну. А то один умирает за Украину, другой в это время торгует», - заявила Фарион в эфире программы «Хард з Влащенко» на телеканале «Україна24».

Она подчеркнула, что Украина должна полностью отмежеваться от страны-агрессора в том числе физически с помощью стены на границе.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.