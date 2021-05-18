Законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса. Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.



По его словам, в законопроекте о выбросах есть два ключевых момента, по которым бизнес сообщество, общественные организации имеют разногласия с инициаторами документа: это справочники наилучших доступных технологий (НДТМ), а также сроки отступа - менее жесткие нормативы предельно допустимых выбросов, чем те, что определены в НДТМ.



«Когда мы говорим о наилучших доступных технологиях, то нам говорят: нельзя менять справочники наилучших доступных технологий на какие-либо другие, потому что это будет противоречить 75-й директиве. Т.е. тогда директива не будет засчитана как часть соглашения об ассоциации «Украина-ЕС». Но когда мы говорим об отступе, то в 75-й директиве нет никаких ограничений по его срокам. Те, что есть, касаются других вещей, а такого, как имплементировано в данной версии законопроекта, в европейской директиве нет. И в европейских странах этого нет в большинстве», - рассказал Антипов.



Эколог подчеркнул: сроки отступа в европейских странах регулируются уполномоченным органом, и Украине не нужно вводить жесткую законодательную норму по этому вопросу.



«Почему нужно в украинский законопроект обязательно вставлять ограничения срока отступа? Ответ очень простой: потому что нет доверия к уполномоченному органу», - отметил Антипов.



По его мнению, если власть учтет это замечание бизнеса, законопроект о выбросах имеет высокие шансы быть принятым, а страна получит современную систему экоконтроля.



«Реформа правильная, нужная и двигаемся мы в правильном направлении… Есть убрать этот момент, т.е. убрать вообще ограничения по отступу, и это снимет массу вопросов и гораздо выше будет поддержка в зале при голосовании», - подытожил Антипов.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке



В свою очередь генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.