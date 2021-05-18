Законопроект по снижению промышленных выбросов (№4197) - это издевательство над бизнесом, который и так существенно потерял из-за коронакриза. Документ должен быть доработан. Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы «доверие» Сергей Шахов.



"Этот законопроект несет безумные коррупционные риски и потянет за собой бизнес вниз, а у нас экономическая сегодня пропасть, в которую летит государство», - сказал Шахов.



Депутат также напомнил, что против принятия этого законопроекта выступают многочисленные представители бизнес сообщества, а также Совет нацбезопасности и обороны. По его мнению, во время нынешнего кризиса власть должна поддерживать бизнес, а не уничтожать его введением нереалистичных для выполнения экологических требований.



«Надо помогать бизнесу, а этим законопроектом наоборот будет издевательство над малым, средним и крупным бизнесом», - подчеркнул Шахов.



Ранее народный депутат Дмитрий Соломчук заявил, что экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения екомодернізації.



В то же время председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила отметил: законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий, а не просто копировать европейские нормы.