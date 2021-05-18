В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» журналист, главный редактор сайта Цензор.нет и обозреватель ZN.UА Юрий Бутусов прокомментировал попытки со стороны украинской власти контролировать деятельность СМИ

Гость программы утверждает, что любая попытка со стороны украинской власти регулировать СМИ - это не только роковая ошибка, но и в принципе свидетельство непонимания механизма и роли СМИ как такового. «Любая власть проходит через это и думает, что все проблемы у нее возникают из-за плохой интерпретации в плохих средствах массовой информации», - отмечает он.

Эта история, объясняет Бутусов, каждый раз повторяется с приходом каждой новой власти, следовательно, сегодня имеем ее новый виток. Но сам он категорически против регулирования СМИ со стороны государственной власти. Решение СНБО, предполагает журналист, еще можно как-то оправдать соображениями о национальной безопасности.

С другой стороны, он отрицает возможность применения единого решения к различным конкретным ситуациям. «Потому что информация – это не та материя, которую ты можешь регламентировать», - объясняет Бутусов. Следовательно, регулирование деятельности средств массовой информации он рассматривает только как поражение всей государственной системы и власти в частности. «Это власть сама себя избавляет таким образом от средств мягкого воздействия, мягкой силы», - добавляет журналист.

Напоминаем, Бутусов объяснил, что украинское законодательство гарантирует право общества на протест.

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