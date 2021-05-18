Всем нашим политикам нужно понимать, что в политике не бывает бывших заслуг, ты должен соответствовать вызовам и постоянно уметь что-то менять. Такую тему обговорил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube

«Когда политик условно что-то сделал и на этом остановился, пытаясь паразитировать десятки лет на достигнутом - это приводит к плохим результатам. Что сейчас и происходит с рейтингами Путина, они медленно, но уверенно начинают опускаться, потому что если вчера в РФ праздник победы заходил всем, то сейчас все больше людей заглядывают в холодильник», - акцентировал он.

Корчилава заявил, что Путин пришел к власти в 2001 году, и с 2001 по 2011 год в России постоянно улучшалась экономическая ситуация, но если посмотреть на момент с 2011 по 2021 год, то экономика у них ухудшается.

«У меня в пример всегда есть Алиев, который интересен тем, что постоянно что-то делает, то экономику улучшит, сейчас из последнего освободил Карабах. Так как Алиев – автократ современного типа, он четко понимает, что нельзя жить тем, что было десять лет назад. Он постоянно пытается что-то новое обществу внести и это поддерживает его на постоянном плаву как лидера», - рассказал он.

Корчилава резюмировал, что у нас, к сожалению, очень много кампанейщины, когда к власти пришли, ленточки разрезали и ушли, а на следующий день объект закрыли и рабочие тоже разошлись.

«К сожалению, это явление – пережиток СССР. И если мы от всего этого не будем отходить и понимать, что современный мир он очень быстрый, то попадем в то, во что попали когда-то Шеварднадзе и Саакашвили, у которых вначале было все прекрасно, а потом они расслабились», - добавил он.

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