Повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и способствует иностранным компаниям, ведь предоставляет им налоговые льготы

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».



"Это сознательное плановое убийство наших украинских производителей. И это замещение наших украинских производителей абсолютно понятными глобальными корпоративными структурами», - сказала Тимошенко.



По ее словам, инициатива властей повысить налоги и в то же время предоставлять льготы иностранным инвесторам, в частности, по закону «об инвестициях», приведет к уничтожению отечественного производителя.



«Принимается закон об инвестиционных нянь, где если инвесторы приходят извне в те же сферы, где работают сегодня украинские предприниматели, их освобождают от налогообложения, от платы за землю, от каких-либо налогов вообще. Создают для них оффшорные зоны. И сегодня определили еще один приоритет. Они определили приоритет создания офшорных зон, которые они назвали индустриальные парки, опять же для иностранных инвесторов. А для наших родных производителей, для тех, на ком еще держится украинская промышленность, наоборот, вносят закон об многократное повышение налогов», - рассказала Тимошенко.



Она подчеркнула: для бизнеса должны быть равные условия, независимо от его происхождения, однако украинская власть целенаправленно проводит политику дискриминации собственного производителя, постоянно повышая для него налоги.



"Для наших украинских производителей-драконовские налоги, которые еще и увеличиваются.

Это как раз и есть тот неправильный курс, который надо менять. Не может на территории одной страны действовать две налоговые разные системы. Для одних – льготы, для вторых – драконовские налоги. Это противоречит вообще экономической теории построения правильной рыночной экономики", - подытожила Тимошенко.



Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что предложенные правительством изменения в налоговое законодательство неприемлемы для бизнеса, ведь содержат новации, которые существенно усложнят работу налогоплательщиков.



В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.