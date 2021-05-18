Какие сейчас отношения складываются у Украины с Ираном? В программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» политолог Тарас Загородний предположил, что Иран намерен избавиться от санкций США с помощью Украины.

Гость программы утверждает, что Иран хочет воспользоваться земельным вопросом для выхода из-под санкций США. «Поставки продовольствия практически не запрещены – создаются агропредприятия на территории Украины и конечный продукт поставляется в Иран», - объясняет он. С другой стороны, Снегирев вместе с Загородним убеждены, что США будут недовольны продажей украинской земли Ирану.

Попутно Загородний напоминает, что Иран - союзник Китая, который долгое время давил на «Мотор Сич». Тем не менее, он считает действия украинской власти вместе с американцами в отношении этой компании вполне правильными.

«Мы переоцениваем стратегическое мышление этих людей, они до сих пор живут "хайпом": пережили неделю – ну и хорошо, а что дальше будет – они не просчитывают последствия», - говорит политолог. В частности, он обращает внимание на иранскую ядерную программу. По мнению Загороднего, иранское правительство показало свою низкопробность и вообще неумение мыслить стратегически, предвидеть результаты тех или иных действий.

Напоминаем, Загородний заявил, что Разумков может стать альтернативой «Слуге народа» .