Какие сейчас отношения складываются у Украины с Ираном? В программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» политолог Тарас Загородний предположил, что Иран намерен избавиться от санкций США с помощью Украины.
Гость программы утверждает, что Иран хочет воспользоваться земельным вопросом для выхода из-под санкций США. «Поставки продовольствия практически не запрещены – создаются агропредприятия на территории Украины и конечный продукт поставляется в Иран», - объясняет он. С другой стороны, Снегирев вместе с Загородним убеждены, что США будут недовольны продажей украинской земли Ирану.
Попутно Загородний напоминает, что Иран - союзник Китая, который долгое время давил на «Мотор Сич». Тем не менее, он считает действия украинской власти вместе с американцами в отношении этой компании вполне правильными.
«Мы переоцениваем стратегическое мышление этих людей, они до сих пор живут "хайпом": пережили неделю – ну и хорошо, а что дальше будет – они не просчитывают последствия», - говорит политолог. В частности, он обращает внимание на иранскую ядерную программу. По мнению Загороднего, иранское правительство показало свою низкопробность и вообще неумение мыслить стратегически, предвидеть результаты тех или иных действий.
Напоминаем, Загородний заявил, что Разумков может стать альтернативой «Слуге народа».
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
В Одессе мощный ливень затопил улицы, выпал даже град: видео стихии
Победитель "Голосу країни" Сасанчин после спасения мамы показал возлюбленную: "Счастья вам"
Подопечная Потапа Андраде объявила о переменах в жизни, о которых молчала: "Я влюбилась в..."
"Бедные дети, несчастные родители...": пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП
Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний отметил потерю популярности темы войны в России.