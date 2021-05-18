Введение акцизного налога на электроэнергию, произведенную СЭС и ВЭС, может повлиять на дальнейшие инвестиции в эту отрасль и трансформацию энергетики в экологически чистую, считает заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

"Дополнительная нагрузка на ВИЭ может не раскрыть в полной мере широкие возможности трансформировать энергетику в экологически чистую – заменить устаревшие мощности на новые, более эффективные", – сказал он в интервью "Энергореформе".

При этом Шафаренко подчеркнул, что при принятии такого решения нужно исходить из интересов государства и последствий для него.

"Необходимо принимать взвешенное решение: насколько это поможет бюджету и какое будет влияние на инвестиционный климат", – разъяснил позицию зампред главы Госэнергоэффективности.

В любом случае, полагает он, такое решение не должно приниматься без консультаций с представителями отрасли.

"Если есть необходимость в этом решении, то его нужно обсуждать со всеми участниками: органами власти, инвесторами, ассоциациями, финансовыми институциями", – сказал Шафаренко.

Вместе с тем он добавил, что перед нововведениями необходимо решить вопросы финансовых обязательств перед производителями зеленой электроэнергии.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Imepower, работающей в том числе, на рынке "зеленой" энергетики, Юрия Кубрушко, лишение производителей электроэнергии из энергии солнца и ветра нулевой ставки на уплату акцизного налога спровоцируют инвесторов в такие объекты ВИЭ-генерации инициировать новые арбитражные процессы против Украины.

Он отметил, что проект изменений в налоговый кодекс, одобренный 12 мая правительством, согласно которому предлагается исключить э/э ВЭС и СЭС из группы подакцизных товаров, не подлежащих уплате этого налога, а соответственно установить для них ставку в размере 3,2%, фактически означают дальнейшее снижение зеленых тарифов и рестроспективное изменение законодательства.