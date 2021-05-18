Влияния западных советников при формировании Конституционного суда Украины не было. Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал судья Конституционного суда Украины в отставке, бывший представитель Президента в Конституционном суде Украины Владимир Шаповал

«Я не видел, чтобы те, кто с нами сотрудничал из ФРГ, иногда американцы приезжали, - внесли какой-то важный момент относительно формирования Конституционного суда. Очень много было случайного, если проанализировать официальный проект Конституции, а было всего пять редакций, начиная с 1992 года. Он так и называется – официальный проект Конституции, ибо разные проекты и различные создатели, и различные демиурги подавали проекты. Обычная макулатура. Но был официальный проект. Тот, над которым работали официально созданные группы, комиссии», - рассказывает юрист.

Он добавляет, что практически во всех проектах предполагалось, что Конституционный суд будет формироваться двумя субъектами: парламентом и Президентом.

Он отмечает: «Сам по себе суд – это инструмент наполовину юридический, а наполовину политический. И к этому надо относиться так, как оно есть».

Затем в марте 1996 года проект попал в Верховную Раду.

«Нардеп Александр Лавринович, который потом был и министром юстиции, до того ходил и всем доказывал, что надо сделать Конституционный суд максимально независимым. А для этого надо, чтобы в его формировании участвовала судебная власть. Так появилась эта идея: предоставить полномочия съезду судей. Орган судейского самоуправления назначает треть состава КС. Это было очень серьезно, и я считаю, что это был первый излом», - вспоминает Шаповал.

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