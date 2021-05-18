Влияния западных советников при формировании Конституционного суда Украины не было. Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал судья Конституционного суда Украины в отставке, бывший представитель Президента в Конституционном суде Украины Владимир Шаповал
«Я не видел, чтобы те, кто с нами сотрудничал из ФРГ, иногда американцы приезжали, - внесли какой-то важный момент относительно формирования Конституционного суда. Очень много было случайного, если проанализировать официальный проект Конституции, а было всего пять редакций, начиная с 1992 года. Он так и называется – официальный проект Конституции, ибо разные проекты и различные создатели, и различные демиурги подавали проекты. Обычная макулатура. Но был официальный проект. Тот, над которым работали официально созданные группы, комиссии», - рассказывает юрист.
Он добавляет, что практически во всех проектах предполагалось, что Конституционный суд будет формироваться двумя субъектами: парламентом и Президентом.
Он отмечает: «Сам по себе суд – это инструмент наполовину юридический, а наполовину политический. И к этому надо относиться так, как оно есть».
Затем в марте 1996 года проект попал в Верховную Раду.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Экс-жена Потапа засняла, как дочь "издевается" над его 12-летним сыном: "Шестьдесят отжиманий"
Дочь Поляковой в корсете-портупее записала на видео свои шалости с другом: дерзкие кадры
Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
Заробитчанка рассказала о жизни в Польше: "Платили вдвое меньше, чем полякам, но..."
«Нардеп Александр Лавринович, который потом был и министром юстиции, до того ходил и всем доказывал, что надо сделать Конституционный суд максимально независимым. А для этого надо, чтобы в его формировании участвовала судебная власть. Так появилась эта идея: предоставить полномочия съезду судей. Орган судейского самоуправления назначает треть состава КС. Это было очень серьезно, и я считаю, что это был первый излом», - вспоминает Шаповал.
Напомним, Чалый рассказал, как достичь конституционного консенсуса.
Ранее Politeka сообщала, что Шевченко рассказал об адвокатских экзаменах в США.