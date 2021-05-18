Путин начинает верить в тот же миф, который он сконструировал. «Он начинает понемногу верить в то, что НАТО, США и Украина готовят военные планы против России». Об этом заявил в программе «Политика наизнанку» Дмитрия Снегирева политолог и военный эксперт Александр Мусиенко – глава неправительственной организации «Центр военно-правовых исследований».

«Этот миф живет. Он использовался исключительно для пропаганды и оправдания агрессивной политики, и отвлечения от внутренних экономических проблем в России. То сейчас, мне кажется, что все больше как-то идет вера в то, что это может произойти. И поэтому происходят эти действия», - объясняет он.

В частности, в Воронеже сосредотачиваются войска Вооруженных Сил РФ.

Военный эксперт напомнил, что штаб Советской армии при вторжении нацистской Германии тоже был в Воронеже. С него начинался Юго-Западный фронт, затем Сталинградский фронт, Донской фронт, прикрывавшие Кавказ. Все начиналось с Воронежа.

«Сейчас россияне прикрывают юг: Крым - Южный военный округ. Теперь - Воронеж. На Севере они задействовали Арктику. Такое впечатление, что при всех агрессивных намерениях, действительно, есть опасения, что кто-то готовит какие-то наступательные действия. Но кто? Украина?! Ну, кому может такое прийти в голову?», - говорит Мусиенко.

Не является ли это реализация сурковского плана по реализации новой железной стены и фактически самоизоляции Российской Федерации? - интересуется ведущий Дмитрий Снегирев.

«По-моему, все пазлы складываются в общую картину последних шагов Российской Федерации: они готовы к самоизоляции. Более того, они фактически подталкивают страны Запада к отработке подобного сценария», - объясняет он.

Александр Мусиенко соглашается: «Они хотят этого. Смотрим на послание Путина Федеральному Собранию: около 75 процентов – внутренние вопросы. Во-первых, они уже настолько болят, что президент не может на них не рефлексировать. Во-вторых, он говорит: «Мы будем рисовать красные линии. Это «Одиночество полукровки» Суркова».

Фактически, то же имел в виду Дмитрий Снегирев, говоря о самоизоляцию России.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не пытаются разжечь российско-украинскую войну, а начинают искать пути деэскалации, - Мусиенко.

Также Politeka сообщала, что по мнению Бизяева, есть целый комплекс вопросов, по которым Россия и США должны о чём-то договориться.