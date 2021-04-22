Сполучені Штати Америки не намагаються розпалити російсько-українську війну, а починають шукати шляхи деескалації.

Про це сказав політолог Олександр Мусієнко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"Я думаю, що люди, які бачать в Байдені і в Америці тільки розпалювання війни - вони помиляються. І вони навпаки підживлюють інформаційно пропагандистський конфлікт. У той час, як США починає шукати якісь шляхи деескалації. І я сподіваюся, що і в Кремлі це зрозуміють", - сказав Олександр Мусієнко.

Він сподівається, що деескалація не буде беззастережною, щоб Україна просто все забула.

"Росія повинна піти на певні кроки. Я думаю, що вони це теж розуміють, тому що просто так сказати, що ми залишаємо Україну... Цього не буде. Це питання залишається. США підтримують суверенітет, цілісність. Але в той же час - я не думаю, що буде підживлення розпалювання подальшої війни", - додав Мусієнко.

Він зазначив, що поки не побачив того, щоб Америка грала на розпалювання війни або провокації. При цьому, якщо б Україна сама почала розпалювати війну - вона б не отримала схвалення з боку США чи Заходу.

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