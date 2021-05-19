Запад применяет в Украине технологию "замены элит".
Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в беседе с политическим экспертом Юрием Романенко.
"Это давно уже применялось Западом, ничего нового в этом нет. Каждое явление имеет свои плюсы и минусы. Западные страны видят, что перед ними "толпа лохов", почему бы не забрать экономику, условно говоря", - отметил он.
"Они приходят с хорошей идеологией, рассказывают, какие тут все коррупционеры... Давайте теперь все делать по-честному... А по-честному не везде все так же работает, как они это представляют. Их в результате их, с горящяими глазами, назначают, в то время как у них нет никокого опыта построения каких-либо систем... По моим наблюдениям, они понабирались худших сторон и американских чиновников и украинских".
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Загородний отметил, что "реформаторы" и "антикоррупционеры" начали растягивать органы власти, приведя в пример ситуацию в Нафтогазе, НБУ и Минздраве:
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