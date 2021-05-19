Группа с более чем 20 народных депутатов обратились к руководству НКРЕКП с требованием срочно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, как того требует закон.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав копию обращения.

"Инициирую депутатское обращение к НКРЭКУ с требованием как можно скорее прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Обращение уже поддержали депутаты фракции " ЕС " и МФО "Чистая энергия — здоровая окружающая среда". Верховная Рада уже сделала то, что нужно для остановки поставок. Теперь дело за Регулятором. И он должен прекратить это безобразие как можно скорее!",- сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Гончаренко подчеркнул, что поставки электроэнергии из России и Беларуси грозит остановкой шахт, ТЭЦ и АЭС.

"С начала года мы уже заплатили около 1 млрд гривен государству-агрессору! Это немыслимо", - подчеркнул Гончаренко.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.