Власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства.

«В Украине сегодня 49% экономики в тени. Нам нужно в корне менять налоговую систему для всех. Нам надо менять базу, которая сегодня в тени, и снижать минимум вдвое налоги», - сказала Тимошенко.

По ее мнению, инициативы властей по увеличению налоговой нагрузки на бизнес приведут к его уничтожению. Она подчеркнула: такими действиями власть разрушает будущее страны.

«Они двигаются совсем по другой стратегии, которая несовместима с ростом украинской экономики, с укреплением наших украинских товаропроизводителей. Они сегодня по сути разрушают шанс Украины стать сильной индустриальной державой, в том числе и в сфере высоких технологий », - отметила Тимошенко в эфире телеканала« Украина 24 ».

Ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

В то же время в Федерации работодателей отметили: предложенные правительством налоговые изменения повредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.