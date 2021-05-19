Нафтогаз - это национальная нефтегазовая компания, и она в первую очередь должна обеспечивать доступность энергоносителей для страны.

Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в беседе с политическим экспертом Юрием Романенко.

Он отметил, что рыночное ценообразование работает только тогда, когда у людей есть возможность платить по рыночным ценам.

"Я не призывают продавать газ бесплатно, или по сто долларов (за тыс. кубометров, - прим. Хвилі). Поставьте маржу 30 или 40%. Но не 200% или 300%, как выставляете. ...И все равно вы в убытках!", - отметил аналитик.

Загородний отметил, что убытки Нафтогаза выросли на фоне бездействия Наблюдательного совета компании, который выписывает себе зарплаты, "которые они не заработали":

"Коболев, на чем прокололся как раз, прошлым летом, когда они выставили цену на газ по 3,5 гривны, а зимой тот же газ они продавали уже по 7. Можно было посчитать, сколько они зарабатывают. ...И убыточные до сих пор. Это означает неэффективность так называемых Наблюдательных советов, которые нам навязали. Это вообще нонсенс, что такое Наблюдательный совет на предприятии, которое на 100% принадлежит государству? Кто эти люди, какую ответственность они несут за то, что там происходит?"

По мнению эксперта, в результате произошел сговор правления и Набсовета Нафтогаза, а также с олигархами.

Загородний подчеркнул, что не является противником присутствия иностранцев в госкомпаниях, если их функционал состоит в расширении рынков сбыта и привлечения инвестиций. Но обе эти функции не реализуются с помощью иностранцев в Наблюдательном совете Нафтогаза:

"Нас разводят, под красивыми рассказами и слайдами про корпоративное управление, нас просто разводят. Я мыслю категориями национального интереса".

Загородний также напомнил, что по нормативу члены Набсовета должны "уделить работе аж 42 дня в год", получая за это сотни тысяч долларов в месяц. При этом еще Набсовет позволял себе тратить "наши" деньги на лоббизм на Западе, направленный против правительства Украины, как главного акционера компании.

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