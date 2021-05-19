Иностранные инвесторы бегут из Украины через бесконечные налоговые инициативы правительства. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.



«У нас тема популярная поднимать до бесконечности налоговую нагрузку. Главное для крупных компаний-прозрачность. Сделайте постепенное повышение в течение 5-7 лет, чтобы все знали, к чему готовиться. Тогда это правильно. Но если вы в лоб хотите поднять за полгода такие ставки, не учитывая ситуацию на рынке, то вы просто выбиваете из Украины настоящих инвесторов», - пояснила Южанина на телеканале "Украина 24".



Она напомнила, что в прошлом году инвесторы вывели десятки миллиардов гривен из Украины из-за непрогнозируемой налоговой политики власти и постоянного изменения законодательства. При таких условиях, по ее мнению, не стоит надеяться на приход новых инвесторов.



«По последней информации, в 2020 году реально белые действующие предприятия вывели из Украины десятки миллиардов инвестиций. И точно такие суммы уже выведены за четыре месяца уже в этом году»,- рассказала Южанина.



Ранее народный депутат, лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, и нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.



В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что в Украине сегодня 49% экономики в тени, поэтому власти нужно снижать налоги минимум вдвое для детенизации, а не повышать фискальную нагрузку.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.