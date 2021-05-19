Кабинет министров Украины согласовал законопроект, в котором говорится о введении акцизного сбора на производство зеленой энергии в стране, что противоречит здравому смыслу, поскольку генерация экологической энергии приравнивается к деятельности по производству алкоголя и сигарет.

Об этом заявил Ян Валетов, владелец солнечных станций в Днепропетровской области.

Попытка ввести акциз совершенно абсурдная, учитывая невыполнение меморандума правительством. Как я понимаю, это целенаправленная политика государства. Так что нас это уже не удивляет», - сказал Валетов.

Он напомнил, что в августе 2020 года инвесторам снизили «зеленый тариф» на производство электроэнергии солнечными станциями на 15%, не выплатили долги 2020 года и при этом пытаются ввести акциз на уровне 3,2-40%.

Валетов подчеркнул, что такие действия государства приведут к тому, что инвесторы будут обращаться в украинские суды и международные арбитражи.

«Нынешняя команда меняет законы ровно таким образом, как им надо. Зеленая энергетика за счет того, что мы низкоуглеродистые, за то, что мы чистые, была не обложена этим акцизом. А теперь мы на уровне сигарет, водки получаем в подарок еще дополнительный акциз. На самом деле, это просто поиск денег у тех, у кого еще можно их отобрать», - подчеркнул инвестор.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Imepower, работающей в том числе, на рынке "зеленой" энергетики, Юрия Кубрушко, лишение производителей электроэнергии из энергии солнца и ветра нулевой ставки на уплату акцизного налога спровоцируют инвесторов в такие объекты ВИЭ-генерации инициировать новые арбитражные процессы против Украины.

Он отметил, что проект изменений в налоговый кодекс, одобренный 12 мая правительством, согласно которому предлагается исключить э/э ВЭС и СЭС из группы подакцизных товаров, не подлежащих уплате этого налога, а соответственно установить для них ставку в размере 3,2%, фактически означают дальнейшее снижение зеленых тарифов и рестроспективное изменение законодательства.