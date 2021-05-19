Нефтегаз Украины провалил программу по увеличению добычи газа

Украинский политолог Максим Яли рассказал, как «Нефтегаз Украины» провалил программу правительства по увеличению добычи газа за пять лет и как это «аукнется» после завершения строительства российского трубопровода «Северный поток – 2».

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, передает "Знай".

«Как и обещал, продолжаю тему про «эффективность «Наблюдательных советов и «реХформы» украинских госкорпораций - монополистов, и почему увольнение Андрея Коболева и Наблюдательного Совета «НГУ» было полностью оправданням. Тем более на фоне сегодняшней новости в американских СМИ о том, что США может отменить санкции против компании-оператора строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили источники в администрации американского президента Джо Байдена», – отметил Яли.

При этом политолог подвел итоги деятельности «Нефтегаза» за 2020 год и пяти лет, прошедших с момента утверждения программы Правительства Украины по увеличению добычи газа этой «дойной коровы» для бюджета Украины.

Так, по словам Яли, «Нефтегаз Украины» завершил 2020 год с убытками свыше 19 миллиардов гривен несмотря на то, что изначально по итогам года планировал получить прибыль.

К тому же изначально в программе, утвержденной правительством Гройсмана в 2016 году, ставилась задача увеличить добычу газа в Украине за пять лет с 19,9 миллиарда кубических метров по итогам 2015-го до 27,6 миллиарда кубических метров.

«(Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України )», – опубликовал ссылку на Закон эксперт.

Вдобавок к этому планировалось увеличить добычу главным «бриллиантом» не только «НГУ», но и всей Украины – госкомпанией «Украгазвидобування» с 14,5 миллиардов кубических метров в 2015 году до 20,1 миллиардов кубических метров.

Как итог, за пять лет «реформ» и реализации поставленных правительством в 2016 году целей, лишь в 2020 году объём добычи газа по сравнению даже с 2019 годом нашей крупнейшей газовой компанией сократился на пять процентов – с 14,9 миллиардов кубических метров до 14,15 миллиардов кубических метров.

«При этом затраты «НГУ» на ее реализацию составили порядка 10 миллиардов долларов! Эффективно, не правда ли? В то же время по итогам абсолютно провального во всех отношениях 2020-го Наблюдательный совет НГУ во главе с Клэр Спотисвуд традиционно положительно оценила итоги деятельности МЕНЕДЖМЕНТА компании, работу которой он и должен контролировать и указывать на его ошибки и просчеты. И, в случае, невыполнения, давать рекомендации акционерам (т.е. государству как главному акционеру) об увольнении руководства компании. Как говорится: «Картина маслом»!, – отметил Максим Яли.

Кроме того, политолог подчеркнул, что «мы проср@ли крайне важные в условиях «гибридной» войны с РФ пять лет для того, чтобы наконец-то избавиться от зависимости от российского газа, который продолжаем покупать, оплачивая за него около 50 дол на тысяче кубов компаниям - «прокладкам».

«Надеюсь, мои друзьям и подписчикам не стоит объяснять схемы по «избавлению зависимости» от российского «газового ярма» и закупке «европейского газа». Ведь Словакия, из трубы которой мы его качаем, еще тот» газовый гигант!», – добавил Яли.

Следует отметить, что 18 мая СМИ, ссылаясь на источники в администрации президента США Джо Байдена, сообщили, что США могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.

Как пишет «Украинская правда» с ссылкой на Axios со ссылкой на два источника пишет, что Госдепартамент признает, что юридическое лицо - Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, приятель Путина (президента России Владимира Путина, - ред.) и экс-офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

При этом Госдеп откажется от санкций со ссылкой на национальные интересы США.

К тому же, по словам источников, близких к ситуации, единственным способом потенциально становить проект, завершенный на 95%, является наложение санкции на немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за «Северного потока – 2».