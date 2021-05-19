Как известно, недавно министра здравоохранения Максима Степанова уволили с его должности. Возникает вопрос, почему и как власти пошли на этот шаг - принудительно или добровольно?
Эту ситуацию прокомментировал на Facebook Антон Поляков, внефракционный депутат ВР.
Депутат утверждает, что Степанова уволили бы так или иначе - «Слуги народа» или оппозиция. Он объясняет, что на тот момент последним удалось собрать достаточное количество подписей для проведения внеочередного заседания по увольнению Степанова. «Так что «слуги» оказались в заведомо проигрышной ситуации», - отмечает он
По мнению Полякова, результаты заседания были бы очевидны. «Оппозиция их заставила бы уволить этого бесполезного министра Степанова», - говорит он. Поэтому тот факт, что «слуги» сами убрали Степанова с должности министра здравоохранения, депутат считает только опережением результатов заседания.
В то же время он утверждает, что обмануть украинское общество господствующей партии не удалось. «Некоторые люди не способны учиться ни на чужих ошибках, ни на своих», - говорит парламентарий. В этом контексте депутат обращает внимание на то, как беспокоится президент Украины о своих рейтингах.
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Напоминаем, в Раду внесли постановление о назначении нового главы МОЗ.
Ранее Politeka сообщала о подробностях решение Верховной Рады уволить министра Степанова.