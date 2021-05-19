Энергетическая политика Украины сегодня скорее напоминает интеграцию в энергосистему России, а не Объединенной энергетической системы Европейского Союза.

Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

«Вот с точки зрения действий, которые проводит украинская власть, у меня такое ощущение, что мы интегрируемся только в «Единое экономическое пространство под руководством Российской Федерации». Потому что нерыночные методы управления-кто это? Это Россия и ее сторонники. Закупка электроэнергии у Российской Федерации и Беларуси – это Россия, Беларусь и ее сторонники. Ручное управление экономикой - кто это? Это Россия и ее сторонники», - заявил экс-премьер в эфире телеканала «Украина24».

По словам Яценюка, то что происходит с электроэнергетическим рынком, - это прямое предательство национальных интересов.

«Чем они отличаются от Медведчука? Чем? Тем, что они не члены ОПЗЖ, и тем, что их Путин не принимает? Их Путин не принимает – чего они путинскую электроэнергию принимают? А почему они принимают электроэнергию у друга Путина, такого же диктатора Лукашенко? Как это еще назвать?"- подчеркнул экс-премьер.

Он добавил, что в импорте российского тока нет никакой экономической логики и это сугубо политическое решение действующей власти.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.