Побороть в Украине закон железной олигархии Михельсона очень сложно, потому что в политику практически не могут прийти те силы, которые противоречат олигархической настройке. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Основные признаки закона о железной олигархии, разработанные известным социологом Робертом Михельсоном, проявляются в том, что власть концентрируется на достижении тактических целей, а не стратегических, происходит идеологизация политики, с помощью которой можно запудрить мозги людям, интересы верхушки резко отличаются от интересов основной массы населения», - сообщил он.

Кущ рассказал, что при этом развиваются только рентные виды бизнеса, с которых власть снимает свою выгоду, при этом промышленность деградирует. В страну не пускаются системные инвесторы, новые технологии, потому что это власти не нужно, считает он. Им нужна только рента, сказал он, которую можно снимать регулярно за счет экспорта природных ресурсов, а власть все время апеллирует к народу как к общему понятию.

«Как видим все эти признаки практически соблюдаются в Украине, у нас нет никаких стратегических целей развития, об этом власть вообще не говорит, а все определяется повесткой завтрашнего дня. Полнейшая идеологизация политики проявляется в расчеловечивании и дегуманизации политических оппонентов, идет постоянный поиск внешних и внутренних врагов с помощью массированной пропаганды», - подчеркнул он.

Кущ резюмировал, что это идеология удержания этих политических групп при власти. А самое главное, он считает, что интересы олигархических политических групп полностью противоречат интересам простых людей, потому что люди хотят развивать свою страну, а эти группы при власти заняты только своим личным обогащением.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что население уже не получает социальные блага, а платит за них сверхвысокую цену.

Также ранее Кущ рассказывал, что после повышения налогов бизнес окончательно потеряет потенциал для развития - экономист.