Эксперт Института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» рассказал об отношении США к войне на Ближнем Востоке. По его мнению, США не имеет четкой позиции из-за расхождений во взглядах среди участников правящей партии.

«Со стороны внешних игроков решается вопрос, кто будет куратором израильско-палестинского трека. Очевидно, что США не то чтобы потеряли этот статус, но серьезно ослабли во времена Трампа, потому что Трамп занял четкую позицию и он потерял возможность быть между двумя странами», - отметил Куса.

По словам эксперта, у администрации Байдена нет четкой позиции касаемо этого конфликта. Как отметил Куса, когда началась эскалация, американская сторона всячески уклонялась от ответа, что они думают по поводу обострения. Эксперт рассказал, когда представители власти США сказали, что Израиль имеет право на самооборону – их раскритиковали и тогда они сказали, что сочувствуют Палестине.

«Администрация Байдена явно разрывается между прогрессивными лево-либералами, антивоенными активистами, которые говорят, что надо наказать Израиль и между правоцентристскими консервативными членами Демократической партии, которые говорят, что Израиль нельзя критиковать», - подчеркнул Куса.

По мнению Кусы, много внешних игроков на этом фоне видят возможность стать новыми кураторами израильско-палестинского трека, предлагая новые инициативы. Эксперт отметил, что у Египта не выходит результативно решать этот конфликт, а Китай рвется внести свою лепту.

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