В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ предположил, что за войнами власти со всеми и против всех может крыться намерение установить новую модель управления в государстве уже в ближайшем будущем.

В этом контексте ведущий обращается к опыту Кыргызстана. Он отмечает, что это далекое от Украины государство, но во многих моментах на нее похожее. В частности, он говорит о революции и элите. Так, революционные настроения в Кыргызстане, рассказывает экономист, имели свои последствия: «В результате это привело к коллапсу государственных институций, а власть захватили «зомби» элиты».

Кущ считает украинские и киргизские элиты очень похожими: управляя государством, они не столько занимаются интересами людей, сколько идут по определенной заданной программе. И эти программы, отмечает он, изменить нельзя ни с помощью аргументов, ни просьб. Именно поэтому эксперт и называет их «зомби» - несмотря на коллапс держинституций они дальше идут своей дорогой.

Эта ситуация, по мнению Куща, грозит распадом государства. «И естественно в диалектике распада страны население хватается, как за последнюю соломинку спасения, за идею сильной руки президента», - объясняет он. Опять же, он предлагает взглянуть на Кыргызстан. Эксперт рассказывает, что в апреле этого года там провели конституционный референдум, по результатам которого приняли новую Конституцию, ликвидировали правительство и установили президентскую форму правления. Это означает, объясняет он, что полномочия президента значительно расширяются, он же и будет назначать всех министров. Кущ добавляет также, что народу дали какое-то право на управление, в частности по созыву съездов и законодательным инициативам.

В Украине, считает экономист, сегодня пытаются провернуть подобный сценарий. «Власть подводит людей к конституционному референдуму, после которого Украина может превратиться в очень жесткую президентскую республику», - отмечает он. То есть Кущ считает борьбу против олигархов и оппозиции демонстрацией эффективности силовых инструментов власти президента. По его мнению, это превращает всю Украину на СНБО.

Напоминаем, Кущ заявил, что мировая инфляция трансформируется в рост фондовых индексов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ предупредил об угрозе девальвации национальной валюты.