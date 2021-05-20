В программе «Как на самом деле?» для канала Знай. ua военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал о роли России в израильско-палестинском конфликте и объяснил, как это связано с войной в Украине. Связь двух конфликтов он считает очевидной.

«Россия не заинтересована в уходе Нетаньяху. Установлены фактически определенные отношения», - заявил Снегирев.

Он предложил рассмотреть заявление Лаврова: вроде бы, они идут на эскалацию напряженности с Израилем, чтобы иметь определенные возможности для так называемых дипломатических качелей с США.

«Сейчас 19 числа будет встреча Блинкена и Лаврова. Как считаете, будет обговариваться ситуация на Ближнем Востоке? Причем, я так подразумеваю, эскалация ситуации на Ближнем Востоке отодвинет на второй план ситуацию на востоке Украины. Связь двух кофликтов как на мой взгляд весьма очевидна. Россия убирает с повестки дня накопления своих войск на границе с Украиной», - считает Снегирев.

В то же время это возможность для так называемых дипломатических уступок со стороны РФ, считает аналитик. При определенных условиях они могут сказать, что идут на послабления в вопросах палестино-израильского конфликта и не поддерживают Хамас. При этом, Снегирев отметил, что они не поддерживали его напрямую, сохраняя за собой право для определенных дипломатических маневров.

«Красивая игра, согласитесь. Надо оценивать игру противника, даже если этот противник очень красиво играет. В тоже время США фактически загоняются в определенный дипломатический «глухой кут»: им предлагают либо размен стабилизации ситуации со стратегическим партнером на Ближнем Востоке, но они не влазят в вопросы Украины, либо РФ одновременно поднимает градус напряженности в двух вооруженных конфликтах. У России хватит сил и ресурсов для подобных сценариев», - заявил Снегирев.

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