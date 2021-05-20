В программе «Как на самом деле?» для канала Знай.ua военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал о роли России в израильско-палестинском конфликте и объяснил, как это связано с войной в Украине. Связь двух конфликтов он считает очевидной.
«Россия не заинтересована в уходе Нетаньяху. Установлены фактически определенные отношения», - заявил Снегирев.
Он предложил рассмотреть заявление Лаврова: вроде бы, они идут на эскалацию напряженности с Израилем, чтобы иметь определенные возможности для так называемых дипломатических качелей с США.
«Сейчас 19 числа будет встреча Блинкена и Лаврова. Как считаете, будет обговариваться ситуация на Ближнем Востоке? Причем, я так подразумеваю, эскалация ситуации на Ближнем Востоке отодвинет на второй план ситуацию на востоке Украины. Связь двух кофликтов как на мой взгляд весьма очевидна. Россия убирает с повестки дня накопления своих войск на границе с Украиной», - считает Снегирев.
В то же время это возможность для так называемых дипломатических уступок со стороны РФ, считает аналитик. При определенных условиях они могут сказать, что идут на послабления в вопросах палестино-израильского конфликта и не поддерживают Хамас. При этом, Снегирев отметил, что они не поддерживали его напрямую, сохраняя за собой право для определенных дипломатических маневров.
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«Красивая игра, согласитесь. Надо оценивать игру противника, даже если этот противник очень красиво играет. В тоже время США фактически загоняются в определенный дипломатический «глухой кут»: им предлагают либо размен стабилизации ситуации со стратегическим партнером на Ближнем Востоке, но они не влазят в вопросы Украины, либо РФ одновременно поднимает градус напряженности в двух вооруженных конфликтах. У России хватит сил и ресурсов для подобных сценариев», - заявил Снегирев.
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