Эскалация военного конфликта между Палестиной и Израилем выгодна местным политикам, которые используют ситуацию для собственной политической игры. Об этом в эфире программы Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Прежде всего, утверждает он, эскалация связана с политическими интересами правящей в Израиле партии Ликуд премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

«Сейчас эту эскалацию используют, чтобы повысить свои рейтинги, поскольку Нетаньяху большинства по результатам выборов не получил. Более того, он не смог сформировать правительство и был вынужден отдать мандат на формирование правительства оппозиции. Они, если верить израильским СМИ, за несколько дней до эскалации едва не сформировали оппозиционное правительство. Можно даже предположить, что это обострение спасло Беньямина Нетаньяху и помогло ему удержаться на должности. Сейчас он на этом фоне пытается позиционировать себя как безальтернативного, сильного, решительного лидера, если не он – то конец», - говорит Илия Куса.

С другой стороны, эта эскалация выгодна политически для исламистов ХАМАС.

«Они используют ее для того, чтобы приобретать себе политические очки и уничтожать репутацию своих оппонентов из движения ФАТХ, которые выглядят очень слабо. Они делают все, чтобы раскрутить такой свой образ, мол, они единственные из всех фракций, которые реально противостоят израильской оккупации и якобы защищают палестинцев, обстреливая ракетами Израиль, а вот все остальные – посмотрите – ничего не делают», - объясняет эксперт.

На основе этих фактов он делает вывод, что каждый игрок преследует собственные корыстные интересы в этой ситуации.

«Я здесь вижу четкий внутриполитический интерес плюс элементы «черного лебедя», когда просто есть определенные события, которые совпали во времени. Создалась благоприятная атмосфера для такой эскалации, которую подогревали и радикалы с израильской стороны (особенно ультраправые еврейские организации), и исламисты на западном берегу, которые все делали, чтобы раскручивать этот конфликт», - говорит Куса.

Напомним, Куса рассказал о взглядах Запада на конфликт Израиля с Палестиной: Запад не цельный по взглядам.