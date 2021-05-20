Лидер либертарианской партии “5.10” Геннадий Балашов в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет добыть свой президентский срок, и нет никаких предзнаменований, что будут досрочные парламентские выборы.

Геннадий Балашов отметил, что внеочередных парламентских выборов не будет.

“Нет никаких предзнаменований. Все хорошо. Набсоветы работают, правительство можно ротировать сколько угодно, вы все равно не заметите. Через три дня вы фамилию Криклий забудете, как и министра здравоохранения, кто там был. Будут новые “звездочки”. У нас остается Зеленский как держатель акций, условно говоря - симпатий масс”, - сказал Балашов.

По его словам, Владимир Зеленский вызывает аплодисменты, поскольку душит олигархов. При этом, ему ничего не мешает добыть свой президентский срок.

“Что ему мешает досидеть? У него популярность только растет, люди аплодируют… Самое главное - он устраивает американцев абсолютно. Он устраивает европейцев. Они ему дадут денег столько, сколько ему надо. То есть, если не будет хватать в экономике денег - то придет МВФ, еще нальет нам денег”, - добавил Геннадий Балашов.

Как сообщала Politeka , Загородний рассказал о перспективах Зеленского идти на второй срок .