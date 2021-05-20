Если против Украины будут использованы ракеты, то каковы её шансы выстоять? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает военный аналитик, соучредитель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

«Паниковать не стоит – но стоит говорить о том, что системы ПВО у Украины фактически нет. Всё, что у нас есть – это С-200 и С-300. То есть с системами ПВО у нас огромные проблемы. Как раз об этом мы и говорим. Мы просим Соединённые Штаты прикрыть наше небо. Сами мы это сделать не в состоянии», - говорит гость программы.

По его словам, единственное, что сейчас нужно делать – это не просить прикрывать наше небо, а вести собственные разработки. Украине нужны собственные ракеты, которые будут иметь дальность поражения от пятисот километров.

«Нужно чётко дать понять Российской Федерации, что в случае возможной ракетной атаки Украина готова ответить тем же. Мы готовы поставить под вопрос безопасность самой РФ. Это единственный возможный асимметричный ответ Украины. А разработки у нас уже есть – и «Ольха», и «Гром». Но сейчас они блокируются «Укроборонпромом»», - резюмирует Дмитрий Снегирёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказывал опасения, что эскалация напряжения на Ближнем Востоке может отодвинуть для мирового сообщества проблемы Украины на второй план.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Украину накрыла стихия, дороги превратились в реки: кадры бушующей непогоды

Известный певец трагически погиб после свадьбы, подробности: "Ты ушел и забрал с собой часть меня…"

Тина Кароль после заявлений Дана Балана решила не молчать: "Я тебе не прощу это..."

Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Показать еще

Также Снегирёв рассказал о тех ошибках, которые, по его мнению, совершила украинская власть в преддверии визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.