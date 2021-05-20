Если против Украины будут использованы ракеты, то каковы её шансы выстоять? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает военный аналитик, соучредитель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

«Паниковать не стоит – но стоит говорить о том, что системы ПВО у Украины фактически нет. Всё, что у нас есть – это С-200 и С-300. То есть с системами ПВО у нас огромные проблемы. Как раз об этом мы и говорим. Мы просим Соединённые Штаты прикрыть наше небо. Сами мы это сделать не в состоянии», - говорит гость программы.

По его словам, единственное, что сейчас нужно делать – это не просить прикрывать наше небо, а вести собственные разработки. Украине нужны собственные ракеты, которые будут иметь дальность поражения от пятисот километров.

«Нужно чётко дать понять Российской Федерации, что в случае возможной ракетной атаки Украина готова ответить тем же. Мы готовы поставить под вопрос безопасность самой РФ. Это единственный возможный асимметричный ответ Украины. А разработки у нас уже есть – и «Ольха», и «Гром». Но сейчас они блокируются «Укроборонпромом»», - резюмирует Дмитрий Снегирёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказывал опасения, что эскалация напряжения на Ближнем Востоке может отодвинуть для мирового сообщества проблемы Украины на второй план.

Также Снегирёв рассказал о тех ошибках, которые, по его мнению, совершила украинская власть в преддверии визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.



