У програмі «Як насправді?» для каналу Знай.ua військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів про роль Росії в ізраїльсько-палестинському конфлікті і пояснив, як це пов'язано з війною в Україні. Зв'язок двох конфліктів він вважає очевидним.

«Росія не зацікавлена ​​у тому, щоб Нетаньяху пішов. Встановлено фактично певні відносини», - заявив Снєгирьов.

Він запропонував розглянути заяву Лаврова: начебто, вони йдуть на ескалацію напруженості з Ізраїлем, щоб мати певні можливості для так званих дипломатичних гойдалок з США.

«Зараз 19 числа буде зустріч Блінкена і Лаврова. Як вважаєте, буде обговорюватися ситуація на Близькому Сході? Причому, я так розумію, ескалація ситуації на Близькому Сході відсуне на другий план ситуацію на сході України. Зв'язок двох кофліктів, як на мій погляд, досить очевидний. Росія прибирає з порядку денного накопичення своїх військ на кордоні з Україною», -вважає Снєгирьов.

У той же час це можливість для так званих дипломатичних поступок з боку РФ, вважає аналітик. При певних умовах вони можуть сказати, що йдуть на послаблення в питаннях палестино-ізраїльського конфлікту і не підтримують Хамас. При цьому, Снєгирьов зазначив, що вони не підтримували його безпосередньо, зберігаючи за собою право для певних дипломатичних маневрів.

«Красива гра, погодьтеся. Треба оцінювати гру противника, навіть якщо цей противник дуже красиво грає. У той же час США фактично заганяються в певний дипломатичний глухий кут: їм пропонують або розмін стабілізації ситуації із стратегічним партнером на Близькому Сході, але вони не влазять в питання України, або РФ одночасно піднімає градус напруженості в двох збройних конфліктах. У Росії вистачить сил і ресурсів для подібних сценаріїв», - заявив Снєгирьов.

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