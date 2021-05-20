У програмі «Як насправді?» для каналу Знай.ua військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів про роль Росії в ізраїльсько-палестинському конфлікті і пояснив, як це пов'язано з війною в Україні. Зв'язок двох конфліктів він вважає очевидним.
«Росія не зацікавлена у тому, щоб Нетаньяху пішов. Встановлено фактично певні відносини», - заявив Снєгирьов.
Він запропонував розглянути заяву Лаврова: начебто, вони йдуть на ескалацію напруженості з Ізраїлем, щоб мати певні можливості для так званих дипломатичних гойдалок з США.
«Зараз 19 числа буде зустріч Блінкена і Лаврова. Як вважаєте, буде обговорюватися ситуація на Близькому Сході? Причому, я так розумію, ескалація ситуації на Близькому Сході відсуне на другий план ситуацію на сході України. Зв'язок двох кофліктів, як на мій погляд, досить очевидний. Росія прибирає з порядку денного накопичення своїх військ на кордоні з Україною», -вважає Снєгирьов.
У той же час це можливість для так званих дипломатичних поступок з боку РФ, вважає аналітик. При певних умовах вони можуть сказати, що йдуть на послаблення в питаннях палестино-ізраїльського конфлікту і не підтримують Хамас. При цьому, Снєгирьов зазначив, що вони не підтримували його безпосередньо, зберігаючи за собою право для певних дипломатичних маневрів.
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«Красива гра, погодьтеся. Треба оцінювати гру противника, навіть якщо цей противник дуже красиво грає. У той же час США фактично заганяються в певний дипломатичний глухий кут: їм пропонують або розмін стабілізації ситуації із стратегічним партнером на Близькому Сході, але вони не влазять в питання України, або РФ одночасно піднімає градус напруженості в двох збройних конфліктах. У Росії вистачить сил і ресурсів для подібних сценаріїв», - заявив Снєгирьов.
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