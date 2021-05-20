Компания «Укрзализныця» - многолетний банкрот, где за счет грузовых перевозок дотируются убыточные пассажирские. Поэтому нужно менять не только руководство УЗ, но и руководителей всех звеньев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая.



«Вы знаете, есть направление «карго» (грузовые перевозки – Ред.) , есть пассажирский. Мы понимаем, что билеты на поезда на пассажирские не могут стоить так мало, как говорит руководство. Поэтому есть дотации-для того, чтобы это действительно не очень сильно влияло на цену», - пояснил президент.



По его словам, банкротство УЗ связано прежде всего с большим количеством кредитов, взятых под высокие проценты, и неспособностью руководства навести порядок в работе компании.



"УЗ имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Просто сотни! Они брали кредиты ко мне, при мне этого не было – 100, 200, 300 млн. долларов под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная «прокладка», которая идет между банком и УЗ. Поэтому одна из причин банкротства УЗ - из-за того, что накопилось кредитов очень с высокой ставкой», - заявил Зеленский.



Он заверил, что власти делают все возможное, чтобы сменить руководство компании, но этого мало.



«Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство УЗ. Но это (неэффективная работа – ред.) будет постоянно, пока не придет руководитель, который сменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история», - резюмировал президент, добавив, что УЗ необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.



Напомним, ранее руководителя УЗ Ивана Юрика СМИ обвинили в том, что компания переплачивает на процентах по кредиту. Так, летом компания заявила, что реструктуризировала долг перед российским «Сбербанком», однако информации по процентным ставкам Юрик не озвучивал. Реально же ставка по кредиту осталась на уровне в 12%, в то время как реальная рыночная ставка составляла 5% годовых. Таким образом, компания заплатила банку 25 млн долларов процентов вместо 14 миллионов.



Как известно, 2020 год «Укрзализныця» закончила с убытком в 11,9 млрд грн. При этом на грузовых перевозках компания заработала около 70 миллиардов гривен.