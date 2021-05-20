Власть должна поддержать легальный бизнес, а не повышать налоговое бремя для него, и бороться с теневыми схемами. Об этом заявил политический эксперт Александр Мусиенко.



"На мой взгляд, нужно пересмотреть налоговую шкалу, которая касается людей, которые зарабатывают либо мало, либо средний класс. Вот как раз им не нужно повышать. У нас подоходный налог, налог с доходов физических лиц, который формирует львиную долю бюджета плюс крупная промышленность, то есть бизнес, который просто не может не платить налоги, потому что он не может создать такое количество Фопов. Платят налоги, так? И их надо поддерживать», - сказал Мусиенко в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, власть должна сосредоточиться на уменьшении уровня теневой экономики, из-за чего госбюджет теряет миллиарды.



«Тем людям, которые стараются уйти в тень, схемы рисуются и т.д. конечно там надо разобраться и предложить более более справедливую шкалу и администрирования, процесс сборов», - отметил Мусиенко.



Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.



В то же время в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.