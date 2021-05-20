Главной целью экономической политики правительства должны быть не поступления в бюджет, а сохранение рабочих мест украинцев и уровень их зарплат. В то время как повышение налогов уничтожает бизнес, который работает в Украине легально.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады.

"Рабочие места и зарплата для людей – самое главное, без этого ничего не будет. Поэтому так важно, что когда вы сейчас будете готовить налоговые изменения, то в этих налоговых изменениях вы не уничтожали белый сектор экономики», - призвал депутат.

Он выразил убеждение, что вместо повышения налогов власть должна сконцентрироваться на выводе из теневого сектора экономики бизнес, и заставить его платить налоги.
«Нельзя убивать белый сектор. Нельзя жить по принципу – чтобы корова давала больше молока, давайте ее меньше кормить и больше доить. Так у нас работать не будет!», - резюмировал нардеп.

Как известно, правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс, где инициировало повышение практически всех налогов и сборов для бизнеса. Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что через бесконечные налоговые инициативы правительства с Украины бегут иностранные инвесторы.
Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выразила уверенность, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса. Повышение же налогов, по ее убеждению – это целенаправленная политика власти для того, направленная на уничтожение отечественного бизнеса и прихода на его место транснациональных корпораций.

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